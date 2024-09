NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach der massiven Gewinnwarnung zunächst mit einem Kursziel von 87 Euro auf "Buy" belassen. Die Bewertungen in der Autobranche spiegelten zwar bereits gewisse Anlegerskepsis wider, schrieb Analyst George Galliers in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Das Ausmaß der Zielsenkung dürfte aber überraschen, nachdem die Stuttgarter Ende Juli noch halbwegs zuversichtlich gewesen seien. In Gesprächen mit Investoren zeige sich zunehmende Sorge über China, wo deutsche Autobauer mit ihren Gewinnen wohl inzwischen im Abwärtstrend gefangen seien./ag/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2024 / 22:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



