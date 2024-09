NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Mercedes-Benz nach der Gewinnwarnung von 90 auf 75 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die überarbeitete Prognose scheine vor allem marktbedingt zu sein, doch sie werfe auch Fragen auf hinsichtlich der Strategie, schrieb Analyst Philippe Houchois in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Unter dem Eindruck der Beiträge aus China kürzte er zwar massiv seine Schätzungen, bleibt aber zuversichtlich für die Aktionärsrückflüsse. Diese blieben der Kern des Investmentansatzes./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2024 / 15:09 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2024 / 15:09 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.