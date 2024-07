FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Mercedes-Benz anlässlich der Absatzzahlen für das zweite Quartal von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 83 auf 65 Euro gesenkt. Mit Blick auf die aktuelle Marktentwicklung, insbesondere in China sowie dem oberen Luxusauto-Segment, halte er den Margenkorridor fu?r Mercedes-Benz Cars fu?r zunehmend ambitioniert, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem erscheinen dem Experten die Hoffnungen auf eine deutliche Geschäftsbelebung im zweiten Halbjahr als u?berzogen. Positiv zu werten sei jedoch die neue Aktienru?ckkaufpolitik des Unternehmens./la/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2024 / 13:57 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2024 / 15:18 / MESZ





