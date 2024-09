NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Outperform" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Wegen des Chinageschäfts habe es nun von dem Autobauer die nächste Gewinnwarnung im Autosektor gegeben, schrieb Analyst Stephen Reitman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Stuttgarter könnten die Probleme nicht auf ein bestimmtes technisches Problem zurückführen, betonte er. Anders als von BMW habe es von Mercedes auch noch keine neuen Aussagen zu den Geschäften ab dem Jahr 2025 gegeben./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2024 / 08:05 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.09.2024 / 08:05 / UTC



