NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Mercedes-Benz nach der Gewinnwarnung von 78 auf 68 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi kürzte in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion seine Gewinnerwartungen um ein Fünftel. Er erwartet aber, dass der Autobauer einen detaillierteren Plan vorlegen wird, um die Automobilmarge im Geschäftsjahr 2025 im Bereich von 8 bis 10 Prozent halten zu können./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2024 / 08:16 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.09.2024 / 08:16 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.