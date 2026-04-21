WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Tom Narayan gab in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie einen Ausblick auf das erste Quartal im Autosektor. Am besten positioniert seien unter den europäischen Autobauern Ferrari und Volkswagen. Für Mercedes sieht er angesichts der aktuellen Zollbelastungen und der Geschäftsentwicklung in China ein Abwärtsrisiko./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 16:03 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 16:05 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
56,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform
Kurs*:
50,88 €
Abst. Kursziel*:
10,06%
Rating update:
Sector Perform
Kurs aktuell:
50,64 €
Abst. Kursziel aktuell:
10,58%
Analyst Name::
Tom Narayan
KGV*:
