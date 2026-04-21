Mercedes-Benz Group Aktie

50,64EUR -0,28EUR -0,55%
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

21.04.2026 22:49:08

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Tom Narayan gab in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie einen Ausblick auf das erste Quartal im Autosektor. Am besten positioniert seien unter den europäischen Autobauern Ferrari und Volkswagen. Für Mercedes sieht er angesichts der aktuellen Zollbelastungen und der Geschäftsentwicklung in China ein Abwärtsrisiko./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 16:03 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 16:05 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
56,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
50,88 € 		Abst. Kursziel*:
10,06%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
50,64 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10,58%
Analyst Name::
Tom Narayan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

