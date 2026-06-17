Merck Aktie

132,40EUR 1,30EUR 0,99%
Merck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905

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17.06.2026 07:54:01

Merck Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Hold" mit einem Kursziel von 129 Euro belassen. Das Segment Life Science sei ein wesentlicher, mit geringeren Risiken behafteter Wachstumsmotor des Chemie- und Pharmakonglomerats, schrieb James Vane-Tempest in einer Studie am Mittwoch. Die starke Ausrichtung auf Bioprozesstechnik mit dem Fokus auf Konsumendprodukte mache dieses Geschäft der Darmstädter strukturell attraktiv./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 16:47 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 19:00 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Merck KGaA Hold
Unternehmen:
Merck KGaA 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
129,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
131,95 € 		Abst. Kursziel*:
-2,24%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
132,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-2,57%
Analyst Name::
James Vane-Tempest 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Merck KGaA

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01.06.26 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.05.26 Merck Hold Deutsche Bank AG
26.05.26 Merck Kaufen DZ BANK
26.05.26 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.05.26 Merck Hold Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

Merck KGaA 131,65 0,42% Merck KGaA

Aktuelle Aktienanalysen

07:54 Merck Hold Jefferies & Company Inc.
07:52 SCHOTT Pharma Sector Perform RBC Capital Markets
07:45 BMW Kaufen DZ BANK
07:36 arGEN-X Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:34 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
07:32 BMW Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:12 KION GROUP Buy UBS AG
07:10 BMW Neutral UBS AG
07:09 Novo Nordisk Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:07 HelloFresh Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:54 Vonovia Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:46 BMW Underweight Barclays Capital
06:16 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:15 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.06.26 BMW Sector Perform RBC Capital Markets
16.06.26 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.06.26 Salesforce Neutral UBS AG
16.06.26 Oracle Kaufen DZ BANK
16.06.26 Fraport Neutral Goldman Sachs Group Inc.
16.06.26 Vonovia Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.06.26 Knorr-Bremse Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.06.26 Fielmann Kaufen DZ BANK
16.06.26 Amazon Outperform RBC Capital Markets
16.06.26 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
16.06.26 AT & S kaufen Deutsche Bank AG
16.06.26 Redcare Pharmacy Buy Baader Bank
16.06.26 Zalando Outperform RBC Capital Markets
16.06.26 adidas Outperform RBC Capital Markets
16.06.26 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
16.06.26 KION GROUP Buy Deutsche Bank AG
16.06.26 Richemont Buy Deutsche Bank AG
16.06.26 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
16.06.26 GEA Buy Deutsche Bank AG
16.06.26 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
16.06.26 Volvo AB Buy UBS AG
16.06.26 TRATON Buy UBS AG
16.06.26 Daimler Truck Neutral UBS AG
16.06.26 Siemens Energy Buy UBS AG
16.06.26 Alstom Neutral UBS AG
16.06.26 Schneider Electric Buy UBS AG
16.06.26 Siemens Buy UBS AG
16.06.26 ABB Neutral UBS AG
16.06.26 DHL Group Overweight Barclays Capital
16.06.26 Redcare Pharmacy Overweight Barclays Capital
16.06.26 Eni Buy UBS AG
16.06.26 TotalEnergies Buy UBS AG
16.06.26 Shell Neutral UBS AG
16.06.26 BP Buy UBS AG
16.06.26 Siemens Outperform Bernstein Research
16.06.26 Vonovia Market-Perform Bernstein Research
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