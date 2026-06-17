Merck Aktie
|132,40EUR
|1,30EUR
|0,99%
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
Merck Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Hold" mit einem Kursziel von 129 Euro belassen. Das Segment Life Science sei ein wesentlicher, mit geringeren Risiken behafteter Wachstumsmotor des Chemie- und Pharmakonglomerats, schrieb James Vane-Tempest in einer Studie am Mittwoch. Die starke Ausrichtung auf Bioprozesstechnik mit dem Fokus auf Konsumendprodukte mache dieses Geschäft der Darmstädter strukturell attraktiv./bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 16:47 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Merck KGaA Hold
|
Unternehmen:
Merck KGaA
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
129,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
131,95 €
|
Abst. Kursziel*:
-2,24%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
132,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2,57%
|
Analyst Name::
James Vane-Tempest
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Merck KGaA
|
15.06.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: Zum Handelsstart Gewinne im LUS-DAX (finanzen.at)
|
15.06.26
|Börse Frankfurt: DAX startet in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
12.06.26
|Pluszeichen in Frankfurt: Schlussendlich Gewinne im DAX (finanzen.at)
|
12.06.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
12.06.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
12.06.26
|Gewinne in Frankfurt: DAX verbucht am Nachmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
10.06.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start schwächer (finanzen.at)
|
10.06.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Merck KGaA
|01.06.26
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.05.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|26.05.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|26.05.26
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.05.26
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.05.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|26.05.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|26.05.26
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.05.26
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.05.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|26.05.26
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
|Merck Buy
|UBS AG
|13.05.26
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.05.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|26.05.26
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.05.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|14.05.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Merck KGaA
|131,65
|0,42%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:54
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:52
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:45
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|07:36
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:34
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:32
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:12
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|07:10
|BMW Neutral
|UBS AG
|07:09
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:07
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:54
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:46
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|06:16
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:15
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.06.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|16.06.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|16.06.26
|Fraport Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.06.26
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.06.26
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.06.26
|Fielmann Kaufen
|DZ BANK
|16.06.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|16.06.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.06.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|16.06.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|16.06.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|16.06.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|16.06.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|16.06.26
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|16.06.26
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|16.06.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|16.06.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|16.06.26
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|16.06.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|16.06.26
|TRATON Buy
|UBS AG
|16.06.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|16.06.26
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|16.06.26
|Alstom Neutral
|UBS AG
|16.06.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|16.06.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|16.06.26
|ABB Neutral
|UBS AG
|16.06.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|16.06.26
|Redcare Pharmacy Overweight
|Barclays Capital
|16.06.26
|Eni Buy
|UBS AG
|16.06.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|16.06.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|16.06.26
|BP Buy
|UBS AG
|16.06.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|16.06.26
|Vonovia Market-Perform
|Bernstein Research