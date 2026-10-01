Givaudan Aktie
|3 605,00EUR
|22,00EUR
|0,61%
WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
Givaudan Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 3700 Franken auf "Overweight" belassen. Die Schweizer hätten "die Zutaten für Outperformance", schrieb Celine Pannuti am Donnerstag in ihrem Resümee einer Investorenveranstaltung im niederländischen Naarden. Dort habe das Management die Entwicklung der Sparte Taste & Wellbeing mit Aromen und Lebensmittel-Inhaltsstoffen beleuchtet. Für das dritte Quartal kalkuliert Pannuti konzernweit mit einem organischen Umsatzwachstum von 6,7 Prozent, gestützt durch eine noch stärkere Steigerung im zweiten Kernsehment Fragrance & Beauty./rob/ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 08:06 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 08:06 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Overweight
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
3 700,00 CHF
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
3 591,00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
3 397,00 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Givaudan AG
|
30.09.26
|Zuversicht in Zürich: SMI startet in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
28.09.26
|Schwacher Handel in Zürich: SMI zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
|
28.09.26
|Gewinne in Zürich: So steht der SLI nachmittags (finanzen.at)
|
28.09.26
|Börse Zürich: SMI legt am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
28.09.26
|Pluszeichen in Zürich: So bewegt sich der SMI am Montagmittag (finanzen.at)
|
28.09.26
|SMI-Papier Givaudan-Aktie: So viel hätte eine Investition in Givaudan von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
25.09.26
|Gute Stimmung in Zürich: So bewegt sich der SMI am Freitagmittag (finanzen.at)
|
25.09.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SMI-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.at)
Analysen zu Givaudan AG
|10:53
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|22.09.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:53
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|22.09.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:53
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|18.08.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|10.08.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|23.07.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|18.09.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|08.07.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Givaudan AG
|3 585,00
|0,06%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:07
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:06
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:59
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:55
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:54
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|11:51
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:51
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:25
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:14
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|11:13
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|11:13
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|11:12
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|11:09
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|11:08
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|11:07
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|11:06
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|11:05
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|11:04
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|11:03
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|11:00
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|10:59
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|10:59
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|10:53
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:51
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:33
|LPKF Laser & Electronics Buy
|Warburg Research
|10:29
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|10:28
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|10:16
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:15
|1&1 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:55
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:55
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:32
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:09
|Continental Buy
|UBS AG
|07:08
|BMW Neutral
|UBS AG
|30.09.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|Barclays Capital
|30.09.26
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|30.09.26
|Rio Tinto Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|30.09.26
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|30.09.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital