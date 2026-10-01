AB InBev Aktie
|65,22EUR
|0,20EUR
|0,31%
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für AB Inbev von 97 auf 96 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Trevor Stirling gab seinen Schätzungen nach der Telefonkonferenz des Brauereikonzerns vor dem Quartalsbericht am 29. Oktober noch einen Feinschliff. Er berücksichtigte dabei am Mittwoch auch die jüngsten Währungsentwicklungen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 19:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 04:50 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
96,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
65,18 €
|
Abst. Kursziel*:
47,28%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
65,22 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
47,19%
|
Analyst Name::
Trevor Stirling
|
KGV*:
-
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|29.09.26
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|Deutsche Bank AG
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|UBS AG
|29.09.26
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|Barclays Capital
|03.08.26
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|Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|65,42
|0,62%
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