Siemens Energy Aktie
|142,66EUR
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WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
Siemens Energy Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Gael de-Bray sieht das jüngst angeschobene Aktienrückkaufprogramm als höchst positives Signal vor dem Bericht zum Schlussquartal des Geschäftsjahres und dem Ausblick auf 2027, wie er in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar schrieb./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 08:20 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Buy
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
210,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
145,30 €
|
Abst. Kursziel*:
44,53%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
142,66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
47,20%
|
Analyst Name::
Gael de-Bray
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
09:28
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30.09.26
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|XETRA-Handel LUS-DAX zum Handelsende leichter (finanzen.at)
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Analysen zu Siemens Energy AG
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|Siemens Energy Buy
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|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:59
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:59
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
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|Barclays Capital
|24.04.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
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|DZ BANK
|14.01.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|10.12.25
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Aktien in diesem Artikel
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|Deutsche Bank AG
|10:59
|Siemens Energy Buy
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|10:59
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|10:53
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|10:51
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|Jefferies & Company Inc.
|10:33
|LPKF Laser & Electronics Buy
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|Warburg Research
|10:28
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|Warburg Research
|10:16
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|08:55
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:55
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:32
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|07:30
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|07:09
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|30.09.26
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|30.09.26
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|30.09.26
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|30.09.26
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|Bernstein Research
|30.09.26
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|Bernstein Research
|30.09.26
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|Deutsche Bank AG
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|EssilorLuxottica Overweight
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|30.09.26
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