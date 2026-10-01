Sanofi Aktie
|74,27EUR
|1,27EUR
|1,74%
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
01.10.2026 10:51:52
Sanofi Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Die Ausweitung der Kooperation mit Regeneron signaliere klare Fortschritte unter dem neuen Konzernchef von Sanofi, schrieb Michael Leuchten am Donnerstag. Die Aktie sei attraktiv bewertet./rob/ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 02:21 / A.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 02:21 / A.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
100,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
73,02 €
|
Abst. Kursziel*:
36,95%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
74,27 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34,64%
|
Analyst Name::
Michael Leuchten
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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|Sanofi Buy
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Aktien in diesem Artikel
|Sanofi S.A.
|74,27
|1,74%
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