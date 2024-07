NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Microsoft vor den Zahlen zum vierten Geschäftsquartal 2023/24 auf "Buy" mit einem Kursziel von 550 US-Dollar belassen. Die Erwartung eines währungsbereinigten 15-prozentigen Wachstums im Jahresvergleich und 17 Prozent im Vergleich zum Vorquartal dürfte für den Softwarekonzern erreichbar sein, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Prognose für das erste Jahresviertel 2024/25 werde wohl aber vorsichtig sein. Er nennt Microsoft ein "Top Pick" im Bereich Künstliche Intelligenz (KI)./ck/jha



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2024 / 22:52 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2024 / 00:00 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.