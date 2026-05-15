SCHOTT Pharma Aktie
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WKN DE: A3ENQ5 / ISIN: DE000A3ENQ51
SCHOTT Pharma Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien von Schott Pharma von 22 auf 21 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das erste Geschäftshalbjahr sei trotz Gegenwinds solide gewesen, schrieb Sven Kürten am Freitag. Er lobte die starken Mittelfristperspektiven./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 13:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 13:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Kaufen
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Unternehmen:
SCHOTT Pharma
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
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Kurs*:
15,38 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Kaufen
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Kurs aktuell:
16,32 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Sven Kürten
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KGV*:
-
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