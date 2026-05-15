SCHOTT Pharma Aktie

16,32EUR -0,02EUR -0,12%
SCHOTT Pharma für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3ENQ5 / ISIN: DE000A3ENQ51

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15.05.2026 14:12:10

SCHOTT Pharma Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien von Schott Pharma von 22 auf 21 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das erste Geschäftshalbjahr sei trotz Gegenwinds solide gewesen, schrieb Sven Kürten am Freitag. Er lobte die starken Mittelfristperspektiven./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 13:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 13:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Kaufen
Unternehmen:
SCHOTT Pharma 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
15,38 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
16,32 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Sven Kürten 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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