Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihre Gewinnschätzungen für den heimischen Verbund angepasst. Das Anlagevotum "Sell" sowie das Kursziel in Höhe von 55,0 Euro wurde von Analyst Olly Jeffery für die Titel des Versorgers unverändert beibehalten.

Die Deutsche Bank-Experten passen ihre Prognosen für die Verbund-Titel nach den Ergebnissen des ersten Quartals 2026 an und erhöhen die Gewinnprognose für 2026 um ca. 5 Prozent. Dies ist vor allem auf eine besser als erwartete Umsatzentwicklung zurückzuführen, hieß es in der aktuellen Studie.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Deutsche Bank-Analysten nun 2,85 statt zuvor 2,70 Euro für 2026, sowie 3,96 bzw. 3,49 Euro für die beiden Folgejahre.

Zum Vergleich: Am Freitagvormittag notierten die Verbund-Titel an der Wiener Börse bei 62,80 Euro.

Analysierendes Institut Deutsche Bank Research

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ger/spa

ISIN AT0000746409 WEB http://www.verbund.com

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