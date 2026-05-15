Stellantis Aktie

6,50EUR -0,20EUR -2,96%
Stellantis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
15.05.2026 10:30:16

Stellantis Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Stellantis vor dem Kapitalmarkttag am 21. Mai mit einem Kursziel von 9,70 Euro auf "Buy" belassen. Der Autobauer werde seinen neuen Geschäftsplan samt Finanzzielen und strategischen Maßnahmen wie Investitionen, Produkte oder Kostensenkungen vorstellen, schrieb Patrick Hummel am Donnerstag. Der große Neustart im Februar habe seine These von einer erfolgreichen Sanierung in den USA bisher nicht wie erwartet untermauert. Daher gewinne der Kapitalmarkttag an Gewicht für die Anlagestory./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 17:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Stellantis Buy
Unternehmen:
Stellantis 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
9,70 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
6,57 € 		Abst. Kursziel*:
47,66%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
6,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
49,28%
Analyst Name::
Patrick Hummel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Stellantis

mehr Nachrichten