Scout24 Aktie
|74,35EUR
|-0,15EUR
|-0,20%
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
Scout24 Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Scout24 auf "Buy" mit einem Kursziel von 126 Euro belassen. Der Onlineportal-Betreiber habe sich auf seiner Kapitalmarktveranstaltung in Berlin umfassend dazu geäußert, wie er seine Wettbewerbsvorteile, die unter anderem auf seiner 30-jährigen Geschichte in Deutschland und seinen proprietären Daten beruhten, durch eine KI-gestützte Analyseebene weiter nutzen wolle, schrieb Nizla Naizer in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Weitere Themen seien die Attraktivität des deutschen Immobilienmarktes und die mittelfristig besseren Finanzaussichten gewesen./rob/gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Scout24 Buy
|
Unternehmen:
Scout24
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
126,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
75,40 €
|
Abst. Kursziel*:
67,11%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
74,35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
69,47%
|
Analyst Name::
Nizla Naizer
|
KGV*:
-
Analysen zu Scout24
|14.05.26
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Scout24 Buy
|UBS AG
|13.05.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|13.05.26
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.05.26
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|31.10.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
