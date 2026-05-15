74,35EUR -0,15EUR -0,20%
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80

14.05.2026 17:09:16

Scout24 Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Scout24 auf "Buy" mit einem Kursziel von 126 Euro belassen. Der Onlineportal-Betreiber habe sich auf seiner Kapitalmarktveranstaltung in Berlin umfassend dazu geäußert, wie er seine Wettbewerbsvorteile, die unter anderem auf seiner 30-jährigen Geschichte in Deutschland und seinen proprietären Daten beruhten, durch eine KI-gestützte Analyseebene weiter nutzen wolle, schrieb Nizla Naizer in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Weitere Themen seien die Attraktivität des deutschen Immobilienmarktes und die mittelfristig besseren Finanzaussichten gewesen./rob/gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 08:05 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Scout24 Buy
Unternehmen:
Scout24 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
126,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
75,40 € 		Abst. Kursziel*:
67,11%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
74,35 € 		Abst. Kursziel aktuell:
69,47%
Analyst Name::
Nizla Naizer 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

