arGEN-X Aktie
|686,00EUR
|-18,00EUR
|-2,56%
WKN DE: A11602 / ISIN: NL0010832176
arGEN-X Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Argenx von 725 auf 750 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Emmanuel Papadakis aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen für das Biotechnologieunternehmen nach den Zahlen zum ersten Quartal. Sein angehobenes Kursziel spiegele die kürzlich erfolgte geringfügige Erweiterung der Zulassung von Vyvgart für seronegative Patienten durch die US-Gesundheitsbehörde FDA wider und vor allem die starken Verschreibungstrends für das Medikament./ck/rob/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 07:58 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: arGEN-X N.V. Buy
|
Unternehmen:
arGEN-X N.V.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
750,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
698,60 €
|
Abst. Kursziel*:
7,36%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
686,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,33%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
Analysen zu arGEN-X N.V.
|15.05.26
|arGEN-X Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|11.05.26
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.05.26
|arGEN-X Overweight
|Barclays Capital
|08.05.26
|arGEN-X Buy
|Deutsche Bank AG
