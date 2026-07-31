Nemetschek Aktie
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WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
Nemetschek SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nemetschek anlässlich der jüngst veröffentlichten Geschäftszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Trotz eines unruhigen Quartals halte er an seiner positiven Einschätzung der Aktien des Softwareanbieters fest, schrieb Joseph George in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Experte erhöhte seine Schätzungen und berücksichtigte dabei die Integration des übernommenen Wettbewerbers HCSS./rob/la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 19:10 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nemetschek SE Overweight
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Unternehmen:
Nemetschek SE
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
110,00 €
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
58,25 €
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Abst. Kursziel*:
88,84%
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
58,50 €
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Abst. Kursziel aktuell:
88,03%
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Analyst Name::
Joseph George
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KGV*:
-
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