Netflix Aktie
|1 039,00EUR
|-24,40EUR
|-2,29%
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
Netflix Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Netflix auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1390 US-Dollar belassen. Robin Zhu sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung zur globalen Internet-, Medien- und Videospielebranche von einem "goldenen Zeitalter" für selbst erhobene Nutzerdaten. Denn in einer Welt, in der Online-Vertrieb immer allgegenwärtiger und zu einer Massenware werde, sei zu erwarten, dass differenzierte "First-Party-Inhalte" die Verteilung der Nutzerinteraktion, deren Monetarisierung und damit auch die Investitionsausgaben vorantrieben. In der zunehmend konsolidierten Branche sollten Top-Plattformen wie Tencent, Sony, Netflix und Nintendo weiterhin Erfolg haben./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 06:36 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2025 / 20:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Netflix Inc. Outperform
|
Unternehmen:
Netflix Inc.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 1 390,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 1 214,15
|
Abst. Kursziel*:
14,48%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 1 214,15
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,48%
|
Analyst Name::
Robin Zhu
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Netflix Inc.mehr Nachrichten
|
06:24
|Sandlers zweiter Happy-Film bei Netflix: 90er-Humor glückt auch 2025 (dpa-AFX)
|
15.08.25
|Netflix-Aktie fester: Bernstein belässt Netflix unverändert auf 'Outperform' (dpa-AFX)
|
14.08.25
|Handel in New York: NASDAQ Composite schlussendlich in Rot (finanzen.at)
|
14.08.25
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
14.08.25
|Aktien von Amazon und Netflix im Blick: Streaming-Anbieter wachsen in Deutschland langsamer (dpa-AFX)
|
14.08.25
|Handel in New York: Das macht der NASDAQ Composite am Nachmittag (finanzen.at)
|
14.08.25
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
14.08.25
|S&P 500 aktuell: S&P 500 sackt am Donnerstagnachmittag ab (finanzen.at)
Analysen zu Netflix Inc.mehr Analysen
|08:36
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|18.08.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.08.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|18.07.25
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|18.07.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:36
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|18.08.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.08.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|18.07.25
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|18.07.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:36
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|15.08.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|18.07.25
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|18.07.25
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.07.25
|Netflix Buy
|UBS AG
|18.08.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.07.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.06.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.05.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.25
|Netflix Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Netflix Inc.
|1 039,00
|-2,29%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:52
|Frequentis accumulate
|Erste Group Bank
|09:28
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|09:26
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:23
|TAG Immobilien Buy
|Warburg Research
|09:17
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|08:42
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:42
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:41
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:41
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|08:36
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|08:14
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|08:14
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|08:14
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|08:14
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|08:13
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|07:59
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|07:59
|Symrise Buy
|UBS AG
|07:30
|Brenntag Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:16
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:11
|DocMorris Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:10
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:07
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:18
|Microsoft Buy
|UBS AG
|06:17
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|06:17
|SUSS MicroTec Neutral
|UBS AG
|19.08.25
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.25
|Deutsche Euroshop Add
|Baader Bank
|19.08.25
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|19.08.25
|TAG Immobilien Add
|Baader Bank
|19.08.25
|BayWa Add
|Baader Bank
|19.08.25
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.25
|JOST Werke Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|19.08.25
|Brenntag Buy
|Warburg Research
|19.08.25
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.08.25
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|19.08.25
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|19.08.25
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.25
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.25
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|19.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|19.08.25
|SGL Carbon Hold
|Deutsche Bank AG
|19.08.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|19.08.25
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.25
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.25
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|19.08.25
|DocMorris Sell
|UBS AG
|19.08.25
|DocMorris Add
|Baader Bank
|19.08.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.25
|Linde Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.25
|Iberdrola Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)