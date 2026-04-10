ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 332 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Die Verschreibungszahlen des Abnehmmittels Wegovy in Pillenform imponierten weiterhin, schrieb Matthew Weston am Donnerstag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht Anfang Mai. Die Dänen könnten das untere Ende ihrer Wachstumsziele anheben. Die große Unbekannte sei die Marge./rob/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 18:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.