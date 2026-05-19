LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 300 dänischen Kronen auf "Equal Weight" belassen. Nach starkem Start hätten sich die Verschreibungen für die Anfangsdosis der Abnehmpille Wegovy auf höherem Niveau stabilisiert, ohne dass eine deutliche Verschlechterung nach der Einführung des Konkurrenzmittels Foundayo von Lilly erkennbar wäre, schrieb James Gordon am Montagabend mit Blick auf die jüngsten Verschreibungsdaten in der letzten Woche bis Mitte Mai./rob/ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 18:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 18:29 / GMT





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