Novo Nordisk Aktie

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WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333

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20.05.2026 11:25:53

Novo Nordisk Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Hold" mit einem Kursziel von 290 dänischen Kronen belassen. Analyst Emmanuel Papadakis ging in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar auf ein Treffen mit dem Forschungschef der Dänen ein. Martin Lange sei vorsichtig optimistisch, dass die REDEFINE11-Langzeitstudie mit CagriSema zur Gewichtsreduktion besser abschneide als REDEFINE4./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novo Nordisk Hold
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
290,00 DKK
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
38,44 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
287,50 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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