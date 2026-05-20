Novo Nordisk Aktie
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WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
Novo Nordisk Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Hold" mit einem Kursziel von 290 dänischen Kronen belassen. Analyst Emmanuel Papadakis ging in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar auf ein Treffen mit dem Forschungschef der Dänen ein. Martin Lange sei vorsichtig optimistisch, dass die REDEFINE11-Langzeitstudie mit CagriSema zur Gewichtsreduktion besser abschneide als REDEFINE4./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Hold
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Unternehmen:
Novo Nordisk
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Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
290,00 DKK
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Rating jetzt:
Hold
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Kurs*:
38,44 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
287,50 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
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KGV*:
-
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