FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Hold" mit einem Kursziel von 290 dänischen Kronen belassen. Analyst Emmanuel Papadakis ging in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar auf ein Treffen mit dem Forschungschef der Dänen ein. Martin Lange sei vorsichtig optimistisch, dass die REDEFINE11-Langzeitstudie mit CagriSema zur Gewichtsreduktion besser abschneide als REDEFINE4./rob/ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 08:07 / CET



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