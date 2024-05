NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nvidia von 1200 auf 1350 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei steigenden Kapazitäten hätten die Markterwartungen noch Spielraum, schrieb Analyst Blayne Curtis am Mittwochabend nach dem Quartalsbericht des Chipkonzerns. Dass die Nachfrage, wie signalisiert, das Angebot bis ins kommende Jahr hinein überrage, decke sich mit seinen Erkenntnissen in Asien./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2024 / 22:07 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2024 / 22:07 / ET



