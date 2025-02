ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nvidia nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 185 US-Dollar belassen. Die Resultate des Chipriesen seien gut genug, damit sich die Debatte in die positive Richtung bewege, schrieb Analyst Timothy Arcuri in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Wichtigste sei, dass der Konzern mit seiner Prozessor-Architektur der Blackwell-Serie schneller vorankomme als geplant./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2025 / 08:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2025 / 08:45 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.