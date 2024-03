NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nvidia angesichts der Entwicklerkonferenz GTC mit einer Keynote des Konzernchefs Jensen Huang auf "Outperform" belassen. Das Kursziel des Analysten Stacy Rasgon lautet in einer am Dienstag vorliegenden Studie weiterhin 1000 US-Dollar. Als wichtigste Ankündigung sei der neue Grafikprozessor Blackwell vorgestellt worden. Auch wenn es schwerer werde, den Hype fortzusetzen, finde er weiterhin Gefallen an dem, was Nvidia mache./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2024 / 03:50 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2024 / 03:50 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.