NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Nvidia von 1000 auf 1160 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Selbst im laufenden Produktwechsel zeige der Chipkonzern keine Schwächen, schrieb Analyst Joseph Moore in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf den Quartalsbericht. Nvidia-Aktien blieben das "klarste Künstliche-Intelligenz-Investment"./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.05.2024 / 03:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.