OHB Aktie
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WKN: 593612 / ISIN: DE0005936124
OHB SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für OHB mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Buy" belassen. Nach ordentlichen Quartalszahlen seien nun alle Augen auf Wert und Timing des Bundesauftrags für das Satellitenkommunikationssystem SATCOMBw4 gerichtet, schrieb Sriram Krishnan in seinem am Montag vorliegenden Kommentar./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:25 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: OHB SE Buy
|
Unternehmen:
OHB SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
300,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
273,00 €
|
Abst. Kursziel*:
9,89%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
177,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
68,73%
|
Analyst Name::
Sriram Krishnan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu OHB SE
|
09:28
|Handel in Frankfurt: TecDAX beginnt Handel im Minus (finanzen.at)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
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13.11.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX notiert schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
13.11.26
|Schwacher Handel: SDAX letztendlich leichter (finanzen.at)
|
13.11.26
|Schwacher Handel: TecDAX präsentiert sich am Freitagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
13.11.26
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX in der Verlustzone (finanzen.at)
|
13.11.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
13.11.26
|XETRA-Handel TecDAX legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu OHB SE
|11:22
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