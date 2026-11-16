FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für OHB mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Buy" belassen. Nach ordentlichen Quartalszahlen seien nun alle Augen auf Wert und Timing des Bundesauftrags für das Satellitenkommunikationssystem SATCOMBw4 gerichtet, schrieb Sriram Krishnan in seinem am Montag vorliegenden Kommentar./rob/ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:25 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.