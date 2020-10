Die Wertpapierexperten der Erste Group haben das Kursziel für die Aktien des Salzburger Kranherstellers Palfinger von 22,6 auf 24,20 Euro angehoben und gleichzeitig das Anlagevotum "Hold" bestätigt. Die Anpassung erfolgte in Reaktion auf die Anhebung der Guidance für 2020 durch Palfinger und die jüngsten Marktentwicklungen, schreibt Erste-Analyst Daniel Lion.

Palfinger und sein Konkurrent Cargotec erleben derzeit eine steigende Marktaktivität im Kran-Segment in Europa, während die Nachfrage in den USA sich im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahlen verlangsame, so die Erste Group weiter. Sie erwartet, dass Palfinger sich weiterhin besser als Cargotec entwickelt. Das Umsatzwachstum soll den Schätzungen nach bei 6,5 Prozent liegen, die EBIT-Marge bei 7,6 Prozent.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste Group-Analysten nun 1,20 (bisher: 0,61) Euro für 2020, für 2021 liegt die Schätzung bei 1,71 (bisher: 1,75) Euro und für 2022 bei 2,35 (bisher: 2,39) Euro. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,37 Euro für heuer, sowie 0,53 bzw. 0,73 Euro für 2021 bzw. 2022.

Am Freitagvormittag notierten die Palfinger-Titel an der Wiener Börse mit einem Abschlag von 0,67 Prozent bei 22,30 Euro.

