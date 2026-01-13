KRONES Aktie
|140,00EUR
|-0,60EUR
|-0,43%
WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003
KRONES Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Krones von 157 auf 164 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz des zuletzt starken Laufs des Aktienmarktes insgesamt gebe es weiterhin attraktiv bewertete Einzelaktien, schrieb Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu Europas mittelgroßen Konzernen. Eine lockere Geldpolitik und die Konjunkturmilliarden der deutschen Regierung verbesserten die Finanzierungsbedingungen sowie die heimische Nachfrage, wovon vor allem mittelgroße Unternehmen profitieren sollten./mis/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 14:38 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KRONES AG Buy
|
Unternehmen:
KRONES AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
164,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
141,00 €
|
Abst. Kursziel*:
16,31%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
140,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,14%
|
Analyst Name::
Martin Comtesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu KRONES AG
|
09.01.26
|MDAX-Titel KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KRONES von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
02.01.26
|MDAX-Handel aktuell: Das macht der MDAX mittags (finanzen.at)
|
02.01.26
|MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KRONES von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
02.01.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Anleger lassen MDAX zum Start steigen (finanzen.at)
|
26.12.25
|MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KRONES-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
19.12.25
|MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in KRONES von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
17.12.25
|MDAX-Handel aktuell: MDAX beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
17.12.25
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX schwächer (finanzen.at)
Analysen zu KRONES AG
|08:11
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.25
|KRONES Buy
|Warburg Research
|10.11.25
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.25
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|KRONES AG
|140,60
|0,00%
