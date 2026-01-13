VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie
|23,74EUR
|2,10EUR
|9,70%
WKN DE: A0JL9W / ISIN: DE000A0JL9W6
VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Verbio von 16 auf 21 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Trotz des zuletzt starken Laufs des Aktienmarktes insgesamt gebe es weiterhin attraktiv bewertete Einzelaktien, schrieb Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu Europas mittelgroßen Konzernen. Eine lockere Geldpolitik und die Konjunkturmilliarden der deutschen Regierung verbesserten die Finanzierungsbedingungen sowie die heimische Nachfrage, wovon vor allem mittelgroße Unternehmen profitieren sollten./mis/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 14:38 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: VERBIO Vereinigte BioEnergie AG Hold
|
Unternehmen:
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
21,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
12,09 €
|
Abst. Kursziel*:
73,70%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
23,74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11,54%
|
Analyst Name::
Martin Comtesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|
09:28
|Dienstagshandel in Frankfurt: SDAX beginnt Dienstagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
12.01.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
09.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: nachmittags Pluszeichen im SDAX (finanzen.at)
|
08.01.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
|
08.01.26
|Handel in Frankfurt: SDAX fällt nachmittags (finanzen.at)
|
08.01.26
|SDAX aktuell: SDAX verbucht am Donnerstagmittag Verluste (finanzen.at)
|
08.01.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Start fester (finanzen.at)
|
07.01.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX mittags freundlich (finanzen.at)