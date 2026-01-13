FUCHS Aktie
|39,54EUR
|1,30EUR
|3,40%
WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64
13.01.2026 07:57:02
FUCHS SE VZ Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Fuchs SE mit "Overweight" und einem Kursziel von 49 Euro in die Bewertung aufgenommen. Fuchs sei ein führender Schmierstoffhersteller mit starkem Potenzial für den freien Finanzmittelfluss (Free Cashflow), schrieb Angelina Glazova in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 21:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 22:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Overweight
|
Unternehmen:
FUCHS SE VZ
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
49,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
38,26 €
|
Abst. Kursziel*:
28,07%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
39,54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,93%
|
Analyst Name::
Angelina Glazova
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu FUCHS SE VZ
Analysen zu FUCHS SE VZ
