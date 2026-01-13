Kontron Aktie
|24,44EUR
|-0,08EUR
|-0,33%
WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5
Kontron Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Kontron auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Trotz des zuletzt starken Laufs des Aktienmarktes insgesamt gebe es weiterhin attraktiv bewertete Einzelaktien, schrieb Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu Europas mittelgroßen Konzernen. Eine lockere Geldpolitik und die Konjunkturmilliarden der deutschen Regierung verbesserten die Finanzierungsbedingungen sowie die heimische Nachfrage, wovon vor allem mittelgroße Unternehmen profitieren sollten./mis/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 14:38 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
