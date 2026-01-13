Boeing Aktie
|204,70EUR
|-0,40EUR
|-0,20%
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
Boeing Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Der Flugzeugbauer sollte im Schlussquartal 2025 eine solide Dynamik erreicht haben, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Jetzt komme es darauf an, 2026 daran anzuknüpfen. Hierbei könnte die Produktion aktuell sogar etwas schneller laufen als von ihm bislang gedacht./mis/rob/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 13:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 13:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 275,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 239,81
|
Abst. Kursziel*:
14,67%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 239,81
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,67%
|
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu
|
KGV*:
-
