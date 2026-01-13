Roche Aktie

340,60CHF -1,90CHF -0,55%
Roche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048

13.01.2026 09:25:26

Roche Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche nach einer Präsentation auf der JPMorgan-Healthcare-Konferenz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 350 Franken belassen. Das starke Wachstum des zugelassenen Medikamenten-Portfolios sollte sich 2026 fortsetzen, schrieb Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 06:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 06:24 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Neutral
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
350,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
340,40 CHF 		Abst. Kursziel*:
2,82%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
340,60 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
2,76%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

