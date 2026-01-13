Richemont Aktie

187,75EUR -1,05EUR -0,56%
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332

13.01.2026 08:49:25

Richemont Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Richemont vor Umsatzzahlen für das dritte Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 190 Franken belassen. Der Uhren- und Schmuckhersteller werde den Ton setzen für die Branchenstimmung in puncto Berichtssaison, schrieb James Grzinic in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/rob/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 12:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Richemont Buy
Unternehmen:
Richemont 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
190,00 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
175,35 CHF 		Abst. Kursziel*:
8,35%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
174,95 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
8,60%
Analyst Name::
James Grzinic 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

