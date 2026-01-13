SUSS MicroTec Aktie
WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Suss Microtec von 42 auf 56 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Anleger im europäischen Halbleitersektor sollten sich 2026 auf einen holprigen Ritt einstellen, schrieb Janardan Menon in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Die Bewertungen hätten zugelegt und die Erwartungen seien hoch. Daher seien Enttäuschungen möglich, da die Nachfrage abseits von KI träge sei. Daher sei eine genaue Titelauswahl wichtig. Seine Favoriten sind Infineon, Suss und Nokia./mis/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 17:45 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
