Philips Aktie
|25,60EUR
|0,02EUR
|0,08%
WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538
Philips Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Philips auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 22,70 Euro belassen. 2025 sei ein schlechtes Jahr für die meisten europäischen Medizintechnikwerte gewesen, geprägt von Konsumschwäche, regulatorischem Druck in China und Wechselkursgegenwind, schrieb Susannah Ludwig in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick 2026. Für langfristig orientierte Anleger eröffne dies attraktive Möglichkeiten, da viele der Schwächen zyklisch und nicht strukturell seien. Allerdings werde es Geduld benötigen. Ihre "Top Picks" sind Straumann und Sartorius. Positiv bewertet sich zudem Alcon, Eurofins, Healthineers, Sonova, Carl Zeiss, Demant sowie Sartorius Stedim und Ambus. Mit "Underperform" stuft sich hingegen Tecan, Gerresheimer und GN Store Nord ein./mis/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 17:26 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Philips N.V. Market-Perform
|
Unternehmen:
Philips N.V.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
22,70 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
25,67 €
|
Abst. Kursziel*:
-11,57%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
25,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11,33%
|
Analyst Name::
Susannah Ludwig
|
KGV*:
-
