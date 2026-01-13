NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 7,90 Euro belassen. Richard J. Clarke blickt in einer am Dienstag vorliegenden Tourismus-Branchenstudie unverändert positiv auf Kreuzfahrtanbieter. Tui sei hier im Vergleich weniger in der Karibik aktiv, was im aktuellen Umfeld positiv sei. Langfristig zieht der Experte aber schneller wachsende Anbieter vor./mis/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 09:57 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 16:30 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.