TUI Aktie
|9,14EUR
|-0,09EUR
|-1,00%
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
TUI Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 7,90 Euro belassen. Richard J. Clarke blickt in einer am Dienstag vorliegenden Tourismus-Branchenstudie unverändert positiv auf Kreuzfahrtanbieter. Tui sei hier im Vergleich weniger in der Karibik aktiv, was im aktuellen Umfeld positiv sei. Langfristig zieht der Experte aber schneller wachsende Anbieter vor./mis/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 09:57 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 16:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TUI AG Market-Perform
|
Unternehmen:
TUI AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
7,90 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
9,21 €
|
Abst. Kursziel*:
-14,24%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
9,14 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-13,57%
|
Analyst Name::
Richard J. Clarke
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|TUI AG
|9,15
|-0,93%
