Nordex Aktie

31,94EUR -0,10EUR -0,31%
Nordex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

13.01.2026 08:42:01

Nordex Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex nach Auftragszahlen für 2025 auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Hersteller von Windkraftanlagen habe 2025 sehr stark abgeschlossen, schrieb Constantin Hesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Noch sei zudem keine Abkühlung der Dynamik erkennbar./rob/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 02:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 02:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nordex AG Buy
Unternehmen:
Nordex AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
31,90 € 		Abst. Kursziel*:
19,12%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
32,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18,75%
Analyst Name::
Constantin Hesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

