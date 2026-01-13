Nordex Aktie
|31,94EUR
|-0,10EUR
|-0,31%
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
Nordex Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex nach Auftragszahlen für 2025 auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Hersteller von Windkraftanlagen habe 2025 sehr stark abgeschlossen, schrieb Constantin Hesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Noch sei zudem keine Abkühlung der Dynamik erkennbar./rob/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 02:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 02:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordex AG Buy
|
Unternehmen:
Nordex AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
38,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
31,90 €
|
Abst. Kursziel*:
19,12%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
32,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,75%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
