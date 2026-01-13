Redcare Pharmacy Aktie
|66,65EUR
|0,45EUR
|0,68%
WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747
13.01.2026 09:43:28
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Die Anlegerstimmung für das Unternehmen hinter Shop Apotheke sollte sich im Zuge sinkender regulatorischer Unsicherheiten deutlich verbessern, schrieb Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 14:38 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
150,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
67,50 €
|
Abst. Kursziel*:
122,22%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
66,65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
125,06%
|
Analyst Name::
Martin Comtesse
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
09:28
|XETRA-Handel: MDAX zeigt sich zum Start des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
|
12.01.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Start des Montagshandels in Grün (finanzen.at)
|
08.01.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX legt zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
|
07.01.26
|Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
07.01.26
|Redcare Pharmacy-Aktie sinkt kräftig: Umsatz zieht zweistellig an - unter Markterwartungen (finanzen.at)
|
07.01.26
|Handel in Frankfurt: MDAX nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
07.01.26
|AKTIE IM FOKUS: Teils schwache Umsatzentwicklung bringt Redcare unter Druck (dpa-AFX)
|
07.01.26
|MDAX aktuell: MDAX steigt mittags (finanzen.at)