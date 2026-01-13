Continental Aktie
|67,14EUR
|-2,16EUR
|-3,12%
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
Continental Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Continental von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 82 auf 74 Euro gesenkt. Mit dem Verkauf von ContiTech würde Continental zu einem reinen Reifenhersteller mit wenig Schulden und reichlich liquiden Mittel für Ausschüttungen, schrieb Michael Filatov in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Vieles davon werde aber bereits vom Aktienkurs widergespiegelt./mis/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 17:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Continental AG Hold
|
Unternehmen:
Continental AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
74,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
68,94 €
|
Abst. Kursziel*:
7,34%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
67,14 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,22%
|
Analyst Name::
Michael Filatov
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Continental AG
|
09:34
|ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Continental auf 'Hold' - Ziel 74 Euro (dpa-AFX)
|
09:28
|Impulsarmer Handel in Frankfurt: DAX pendelt zum Start des Dienstagshandels um seinen Vortagesschluss (finanzen.at)
|
09:28
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
07.01.26
|DAX 40-Titel Continental-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Continental von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
06.01.26
|Schwacher Handel: LUS-DAX zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
06.01.26
|Zuversicht in Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsstart Zuschläge (finanzen.at)
|
05.01.26
|Continental-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung mit Overweight (finanzen.at)
|
31.12.25
|DAX 40-Titel Continental-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Continental-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Continental AG
|09:46
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|07:56
|Continental Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.01.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.12.25
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.12.25
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:46
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|07:56
|Continental Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.01.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.12.25
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.12.25
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.01.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.12.25
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.12.25
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.25
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|05.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|09:46
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|07:56
|Continental Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.12.25
|Continental Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Continental AG
|67,16
|-3,09%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:02
|BMW Neutral
|UBS AG
|10:56
|Renault Sell
|UBS AG
|10:48
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
|09:46
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|09:45
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|09:45
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|09:44
|T-Mobile US Overweight
|Barclays Capital
|09:43
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:26
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:25
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:24
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:24
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|09:23
|Siemens Healthineers Outperform
|Bernstein Research
|09:22
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:12
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:59
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:58
|adesso Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:57
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|Bernstein Research
|08:55
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|08:55
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|08:54
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|08:53
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:52
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|08:51
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|08:50
|Orsted Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:49
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:49
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:49
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:48
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|08:48
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:48
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:47
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:42
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:41
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:40
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:40
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:39
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:35
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:33
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:33
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:32
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:15
|AIXTRON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:14
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:13
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:11
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:11
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:10
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:57
|Michelin Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:57
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:56
|Continental Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)