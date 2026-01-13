Befesa Aktie

31,12EUR -0,54EUR -1,71%
Befesa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2H5Z1 / ISIN: LU1704650164

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
13.01.2026 08:32:57

Befesa Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Befesa von 37 auf 38 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz des zuletzt starken Laufs des Aktienmarktes insgesamt gebe es weiterhin attraktiv bewertete Einzelaktien, schrieb Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu Europas mittelgroßen Konzernen. Eine lockere Geldpolitik und die Konjunkturmilliarden der deutschen Regierung verbesserten die Finanzierungsbedingungen sowie die heimische Nachfrage, wovon vor allem mittelgroße Unternehmen profitieren sollten./mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 14:38 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Befesa Buy
Unternehmen:
Befesa 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
31,70 € 		Abst. Kursziel*:
19,87%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
31,12 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22,11%
Analyst Name::
Martin Comtesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Befesa

mehr Nachrichten

Analysen zu Befesa

mehr Analysen
08:32 Befesa Buy Jefferies & Company Inc.
03.12.25 Befesa Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.11.25 Befesa Hold Deutsche Bank AG
04.11.25 Befesa Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
03.11.25 Befesa Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Befesa 31,28 -1,20% Befesa

Aktuelle Aktienanalysen

11:02 BMW Neutral UBS AG
10:56 Renault Sell UBS AG
10:48 arGEN-X Neutral UBS AG
09:46 Continental Market-Perform Bernstein Research
09:45 Carl Zeiss Meditec Outperform Bernstein Research
09:45 Gerresheimer Underperform Bernstein Research
09:44 T-Mobile US Overweight Barclays Capital
09:43 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
09:26 Sixt Buy Jefferies & Company Inc.
09:25 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:24 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
09:24 Philips Market-Perform Bernstein Research
09:23 Siemens Healthineers Outperform Bernstein Research
09:22 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
09:12 arGEN-X Buy Jefferies & Company Inc.
08:59 JOST Werke Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:58 adesso Hold Jefferies & Company Inc.
08:57 Sartorius Stedim Biotech Outperform Bernstein Research
08:55 Sartorius vz. Outperform Bernstein Research
08:55 Michelin Outperform Bernstein Research
08:54 Scout24 Overweight Barclays Capital
08:53 Kontron Buy Jefferies & Company Inc.
08:52 Michelin Underweight Barclays Capital
08:51 Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight Barclays Capital
08:50 Orsted Hold Jefferies & Company Inc.
08:49 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
08:49 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
08:49 FUCHS Buy Jefferies & Company Inc.
08:48 TUI Market-Perform Bernstein Research
08:48 Michelin Buy Jefferies & Company Inc.
08:48 CTS Eventim Buy Jefferies & Company Inc.
08:47 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
08:42 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
08:41 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:40 STMicroelectronics Buy Jefferies & Company Inc.
08:40 SUSS MicroTec Buy Jefferies & Company Inc.
08:39 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
08:35 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
08:33 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Jefferies & Company Inc.
08:33 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
08:32 Befesa Buy Jefferies & Company Inc.
08:15 AIXTRON Hold Jefferies & Company Inc.
08:14 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
08:13 CANCOM Buy Jefferies & Company Inc.
08:11 KRONES Buy Jefferies & Company Inc.
08:11 Douglas Buy Jefferies & Company Inc.
08:10 Symrise Underperform Jefferies & Company Inc.
07:57 Michelin Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:57 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:56 Continental Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen