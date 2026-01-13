Scout24 Aktie
|86,35EUR
|0,05EUR
|0,06%
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
Scout24 Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Scout24 nach einem Gespräch mit Finanzchef Dirk Schmelzer auf "Overweight" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Die Geschäfte des Internetportalbetreibers liefen gut und es seien die Möglichkeiten durch KI sehr gut dargelegt worden, schrieb Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/mis/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 07:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 07:03 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Scout24
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
105,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
86,60 €
|
Abst. Kursziel*:
21,25%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
86,35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,60%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
