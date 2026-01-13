AIXTRON Aktie

19,78EUR -0,73EUR -3,54%
AIXTRON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
13.01.2026 08:15:05

AIXTRON SE Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Aixtron von 17,50 auf 18,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Anleger im europäischen Halbleitersektor sollten sich 2026 auf einen holprigen Ritt einstellen, schrieb Janardan Menon in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Die Bewertungen hätten zugelegt und die Erwartungen seien hoch. Daher seien Enttäuschungen möglich, da die Nachfrage abseits von KI träge sei. Daher sei eine genaue Titelauswahl wichtig. Seine Favoriten sind Infineon, Suss und Nokia./mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 17:45 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIXTRON SE Hold
Unternehmen:
AIXTRON SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
18,20 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
19,80 € 		Abst. Kursziel*:
-8,08%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
19,78 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-7,96%
Analyst Name::
Janardan Menon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AIXTRON SE

mehr Nachrichten

Analysen zu AIXTRON SE

mehr Analysen
08:15 AIXTRON Hold Jefferies & Company Inc.
08.01.26 AIXTRON Overweight Barclays Capital
02.12.25 AIXTRON Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.12.25 AIXTRON Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.11.25 AIXTRON Hold Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 19,79 -3,46% AIXTRON SE

Aktuelle Aktienanalysen

11:02 BMW Neutral UBS AG
10:56 Renault Sell UBS AG
10:48 arGEN-X Neutral UBS AG
09:46 Continental Market-Perform Bernstein Research
09:45 Carl Zeiss Meditec Outperform Bernstein Research
09:45 Gerresheimer Underperform Bernstein Research
09:44 T-Mobile US Overweight Barclays Capital
09:43 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
09:26 Sixt Buy Jefferies & Company Inc.
09:25 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:24 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
09:24 Philips Market-Perform Bernstein Research
09:23 Siemens Healthineers Outperform Bernstein Research
09:22 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
09:12 arGEN-X Buy Jefferies & Company Inc.
08:59 JOST Werke Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:58 adesso Hold Jefferies & Company Inc.
08:57 Sartorius Stedim Biotech Outperform Bernstein Research
08:55 Sartorius vz. Outperform Bernstein Research
08:55 Michelin Outperform Bernstein Research
08:54 Scout24 Overweight Barclays Capital
08:53 Kontron Buy Jefferies & Company Inc.
08:52 Michelin Underweight Barclays Capital
08:51 Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight Barclays Capital
08:50 Orsted Hold Jefferies & Company Inc.
08:49 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
08:49 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
08:49 FUCHS Buy Jefferies & Company Inc.
08:48 TUI Market-Perform Bernstein Research
08:48