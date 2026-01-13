LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für T-Mobile US auf "Overweight" mit einem Kursziel von 240 US-Dollar belassen. Die Anlegerstimmung für US-Telekomwerte habe sich zuletzt eher etwas verschlechtert, schrieb Kannan Venkateshwar in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wenn die großen Anbieter T-Mobile US und AT&T beim Nettokundenwachstum etwas vom Gas gehen würden, würde das gleichwohl Raum für höhere Gewinnmargen für alle Anbieter schaffen. T-Mobile US ist die wichtigste Tochter der Deutschen Telekom. Die US-Sparte steuert einen Großteil zum Gewinn des deutschen Konzerns bei./mis/zb



