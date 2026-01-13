T-Mobile US Aktie

168,50EUR -0,56EUR -0,33%
T-Mobile US für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1T7LU / ISIN: US8725901040

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
13.01.2026 09:44:53

T-Mobile US Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für T-Mobile US auf "Overweight" mit einem Kursziel von 240 US-Dollar belassen. Die Anlegerstimmung für US-Telekomwerte habe sich zuletzt eher etwas verschlechtert, schrieb Kannan Venkateshwar in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wenn die großen Anbieter T-Mobile US und AT&T beim Nettokundenwachstum etwas vom Gas gehen würden, würde das gleichwohl Raum für höhere Gewinnmargen für alle Anbieter schaffen. T-Mobile US ist die wichtigste Tochter der Deutschen Telekom. Die US-Sparte steuert einen Großteil zum Gewinn des deutschen Konzerns bei./mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 01:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 05:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: T-Mobile US Overweight
Unternehmen:
T-Mobile US 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
$ 240,00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 197,51 		Abst. Kursziel*:
21,51%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 197,51 		Abst. Kursziel aktuell:
21,51%
Analyst Name::
Kannan Venkateshwar 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu T-Mobile US

mehr Nachrichten