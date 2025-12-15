PATRIZIA Aktie
|8,41EUR
|0,26EUR
|3,19%
WKN DE: PAT1AG / ISIN: DE000PAT1AG3
PATRIZIA SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Patrizia von 11 auf 11,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Immobilienunternehmen habe sich endlich die langfristige Verlängerung des Dawonia-Mandats gesichert, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Letztlich flössen so zusätzliche Barmittel, die für Dividenden, Aktienrückkäufe und Transaktionen genutzt werden dürften./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 07:46 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PATRIZIA SE Buy
|
Unternehmen:
PATRIZIA SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
11,90 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
8,25 €
|
Abst. Kursziel*:
44,24%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
8,41 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41,50%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
