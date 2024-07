NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Pfizer nach Quartalszahlen von 34 auf 35 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Pharmakonzern habe eine solide Geschäftsentwicklung gemeldet und die Jahresziele angehoben, schrieb Analyst Akash Tewari in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Vor dem Hintergrund der fortgesetzten Produkteinführungen und des Kostenanpassungsprogramms erschienen die höher gesteckten Ziele auch erreichbar./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2024 / 11:56 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2024 / 11:56 / ET





