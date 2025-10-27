Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

1 569,20EUR 117,20EUR 8,07%
Adyen B.V. Parts Sociales für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182

27.10.2025 06:34:03

Adyen BV Parts Sociales Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Adyen mit einem Kursziel von 1853 Euro auf "Buy" belassen. Hannes Leitner äußerte sich in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht am Mittwoch zuversichtlich. Der Zahlungsabwickler dürfte angesichts einfacher werdender Vergleichswerte aus dem Vorjahr sowie positiver Aussagen von Einzelhändlern aus der Asien-Pazifik-Region ordentlich abgeschnitten haben. Zudem könnte Adyen für 2026 bereits erste Hinweise für ein angepeiltes Wachstum im unteren 20-Prozent-Bereich geben, was im Rahmen der mittelfristigen Ziele läge./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2025 / 22:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2025 / 22:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Adyen B.V. Parts Sociales Buy
Unternehmen:
Analyst: Jefferies & Company Inc.
Kursziel: 1 835,00 €
1 835,00 €
Rating jetzt: Buy
Buy 		Kurs*:
1 510,00 € 		Abst. Kursziel*:
21,52%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1 569,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16,94%
Analyst Name::
Hannes Leitner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

