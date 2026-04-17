FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Prosus auf "Buy" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Künstliche Intelligenz dürfte eines der Hauptthemen bei der anstehenden Vorlage der Zahlen der Beteiligungsgesellschaft zum abgelaufenen Geschäftsjahr sein, schrieb Silvia Cuneo in einer am Freitag vorliegenden Studie. KI sollte das Portfolio und die Produkte innovativer machen./rob/niw/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 08:02 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.