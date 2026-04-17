Prosus Aktie

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WKN DE: A2PRDK / ISIN: NL0013654783

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17.04.2026 09:33:06

Prosus Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Prosus auf "Buy" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Künstliche Intelligenz dürfte eines der Hauptthemen bei der anstehenden Vorlage der Zahlen der Beteiligungsgesellschaft zum abgelaufenen Geschäftsjahr sein, schrieb Silvia Cuneo in einer am Freitag vorliegenden Studie. KI sollte das Portfolio und die Produkte innovativer machen./rob/niw/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Prosus N.V. Buy
Unternehmen:
Prosus N.V. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
74,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
42,74 € 		Abst. Kursziel*:
73,12%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
44,67 € 		Abst. Kursziel aktuell:
65,66%
Analyst Name::
Silvia Cuneo 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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