Prosus Aktie

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WKN DE: A2PRDK / ISIN: NL0013654783

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17.04.2026 11:06:44

Prosus Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Prosus anlässlich des Verkaufs von Delivery-Hero-Anteilen an Uber auf "Overweight" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Mit der Maßnahme setze der Tech-Investor die Vereinbarung mit der EU-Kommission um, seinen Anteil zugunsten der Übernahme von Just Eat Takeaway bis August zu reduzieren, schrieb Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Beschluss folge auf jüngste Berichte, wonach Prosus auch mit dem zweitgrößten Delivery-Hero-Aktionär Aspex über den Verkauf eines weiteren 10-Prozent-Pakets spreche./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 08:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 08:08 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Prosus N.V. Overweight
Unternehmen:
Prosus N.V. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
74,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
43,18 € 		Abst. Kursziel*:
71,38%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
44,67 € 		Abst. Kursziel aktuell:
65,66%
Analyst Name::
Marcus Diebel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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